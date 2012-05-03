Меркель ще не вирішила, чи поїде на Євро-2012 в Україну

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель ще не вирішила, чи приїде на матчі Євро-2012 в Україну, і планує це зробити напередодні заходу.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це вона заявила в опублікованому сьогодні інтерв`ю газеті Koelner Stadt-Anzeiger, повідомляють польські ЗМІ.

"Такі рішення завжди ухвалюю незадовго перед подією", - відзначила голова німецького уряду.

А.Меркель висловила занепокоєння ситуацію в Україні, закликавши українську владу надати ув`язненій екс-прем`єру Юлії Тимошенко "необхідну медичну допомогу".

Вона відзначила, що пропозиція Німеччини про лікування Ю.Тимошенко у німецькій клініці залишається в силі.

За даними Der Spiegel, А.Меркель може відмовитися від приїзду на матчі національної збірної Німеччини у випадку, якщо ситуація з Ю.Тимошенко не покращиться. Таке рішення, зазначають польські ЗМІ, зобов`язувало б усіх членів уряду ФРН зробити так само.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня міністр закордонних справ Німеччини Гвідо Вестервелле заявив, що бойкот Німеччиною Євро-2012 залежатиме від того, які рішення найближчим часом ухвалять у Києві у справі Ю.Тимошенко.