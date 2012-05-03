Литвин - про Євро-2012: Говорили-балакали, сіли та й заплакали

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин переконаний, що Євро-2012 в Україні відбудеться, але «високі гості» не приїдуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з ветеранами, активістами ветеранського руху і представниками ветеранських організацій.

Відповідаючи на запитання учасників зустрічі щодо ряду заяв політиків з приводу того, щоб Євро-2012 не відбулося, В.Литвин сказав: «Та буде Євро. Зрозуміло, що не приїдуть високі гості в Україну. Погано, але Євро буде, і з цього приводу є відповідна заява європейської організації (УЄФА - УНІАН), що вони не займаються політикою».

В.Литвин зазначив, що «спорт є спорт, хоча сьогодні не можна знайти жодної сфери, де б не було політики».

«Ця проблема набагато глибша, ніж про неї говорять. Кожен говорить з цього приводу лише про те, що йому вигідно говорити», - додав він.

За словами В.Литвина, ситуація з Євро-2012 нагадує український вислів: «Говорили-балакали, сіли та й заплакали».