США закликають уряд України звільнити Тимошенко

Як повідомляє веб-сайт Місії США при ОБСЄ, про це заявив сьогодні посол США Ян Келлі на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

“Ми продовжуємо закликати уряд України припинити вибіркове правосуддя, звільнити Ю.Тимошенко та інших високих посадовців з колишнього уряду, які перебувають в ув’язненні, та відновити у повній мірі їхні політичні та громадянські права. Це особливо критично напередодні головування України в ОБСЄ в 2013 році”, - заявив посол.

Я.Келлі зазначив, що США отримали повідомлення про оголошення Ю.Тимошенко голодування, а також повідомлення українського Омбудсмена про можливе погане ставлення до Ю.Тимошенко з боку тюремників.

Посол також нагадав рішення судів щодо низки інших колишніх урядовців, у тому числі екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, колишнього міністра охорони навколишнього природного середовища Георгія Філіпчука та колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія Іващенка.

Він зазначив, що на сьогодні, крім Ю.Тимошенко, ще 13 членів колишнього уряду ув’язнені або обвинувачені у зловживанні владою та інших злочинах.