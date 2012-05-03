Медведєв каже, що ядерна зброя Росії ще може стати у нагоді

Росія не збирається відмовлятися від ядерної зброї, яка ще може «стати у нагоді», сказав Президент РФ Дмитро Медведєв під час вручення державних нагород.

Як передає власний кореспондент УНІАН в уРФ, за його словами, «застосовувати ми її не збираємося, але нехай вона буде. Тому що у нас велика країна, складна країна, її потрібно вміти цінувати і охороняти».

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада 2011 року начальник Генштабу РФ Микола Макаров заявив, що зріс ризик локальних конфліктів на російських кордонах, у яких може використовуватися ядерна зброя.

«Спроби є, серйозні, втягнути до Північноатлантичного альянсу Україну і Грузію. Що відбувається у нас на суміжних кордонах з Російською Федерацією, ви чудово знаєте. Якщо все це підсумувати, можна сказати, що ризик втягування РФ у різні локальні збройні конфлікти практично по всьому периметру кордону різко збільшився», - сказав начальник Генштабу РФ.

«За певних умов ми не виключаємо, що локальні і регіональні конфлікти можуть перейти у великомасштабну війну, зокрема із застосуванням ядерної зброї», - додав М.Макаров.