Однопартійці благають Тимошенко припинити голодування

Про це йдеться в заяві партії, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Сьогодні минає 14 день, відколи Юлія Тимошенко оголосила голодування на знак протесту проти свавілля режиму Януковича. Два тижні без їжі – це серйозний термін, який може стати критичним для здоров’я лідера опозиції», - зазначили однопартійці екс-прем’єра.

«Чинна влада вже не раз продемонструвала, що поняття моралі і права для неї – це порожні слова», - йдеться в заяві.

«Юліє Володимирівно! Ми серйозно занепокоєні. Якщо раніше йшлося про загрозу Вашому здоров’ю, то тепер під загрозою Ваше життя. Ми благаємо Вас припинити голодування. Ви потрібні нам і українському народові живою», - закликали Юлію Тимошенко в «Батьківщині».

Як повідомлялося, Ю.Тимошенко оголосила голодування 20 квітня на знак протесту проти жорстокого поводження і застосування фізичної сили під час примусової госпіталізації в харківську лікарню.