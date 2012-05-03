Путін вважає, що Євро-2012 треба лишити в спокої
17:21, 03 травня 2012Політика
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Володимир Путін вважає, що не можна пов`язувати ситуацію навколо справи Юлії Тимошенко і проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу.
|Путін сповідує принципи МОК
Як повідомляє РІА «Новости»,про це він сказав журналістам.
"У жодному випадку не можна змішувати політику, бізнес та інші питання подібного роду зі спортом. Потрібно залишити спорт у спокої. Я дотримуюся принципу, який сповідує і підтримує Міжнародний олімпійський комітет: спорт поза політикою", - сказав В.Путін.
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