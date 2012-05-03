Путін вважає, що Євро-2012 треба лишити в спокої

Як повідомляє РІА «Новости»,про це він сказав журналістам.

"У жодному випадку не можна змішувати політику, бізнес та інші питання подібного роду зі спортом. Потрібно залишити спорт у спокої. Я дотримуюся принципу, який сповідує і підтримує Міжнародний олімпійський комітет: спорт поза політикою", - сказав В.Путін.