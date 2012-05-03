Янукович вважає, що СБУ могла б краще спрацювати у Дніпропетровську

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на початку засідання координаційного штабу, створеного для розслідування вибухів у Дніпропетровську.

"Дії міліції були професійними, дії СБУ - попередня практика показує, що можна було бажати кращого", - сказав В.Янукович.