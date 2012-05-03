Янукович вважає, що СБУ могла б краще спрацювати у Дніпропетровську
18:02, 03 травня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович вважає, що СБУ могла б краще спрацювали під час серії вибухів у Дніпропетровську 27 квітня.
|Янукович задоволений діями міліції
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на початку засідання координаційного штабу, створеного для розслідування вибухів у Дніпропетровську.
"Дії міліції були професійними, дії СБУ - попередня практика показує, що можна було бажати кращого", - сказав В.Янукович.
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