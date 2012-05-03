Власенко: Тюремники вже 3 місяці не допускають до Тимошенко лікаря

"Ми подаємо заяви постійно, але кожного разу отримуємо відписки від пенітенціарної служби на кшталт того, що вони не вважають за доцільне допуск Миколи Поліщука", - сказав С.Власенко, повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.

За його словами, до цього часу не задоволено жодної із заяв Ю.Тимошенко про допуск до її лікування, зокрема, екс-міністра охорони здоров'я, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри нейрохірургії Київської медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика Миколи Поліщука.

Як повідомялося, 22 квітня, після примусової госпіталізації Ю.Тимошенко до лікарні, С.Власенко заявляв, що екс-прем'єр-міністр готова надати свою згоду на лікування у Центральній клінічній лікарні № 5 "Укрзалізниці" Харкова за умови допущення до лікувального процесу незалежних лікарів.

"Протягом трьох місяців Юлія Тимошенко подає заяву про допуск незалежного українського лікаря, якому вона довіряє - професора Миколу Поліщука, а нам пишуть відписки", - зазначив він.

Згідно з національним законодавством, будь-який ув’язнений у разі відсутності лікаря-фахівця в медичній частині колонії може звернутися з відповідною заявою про допуск до лікування лікаря, якому він довіряє.