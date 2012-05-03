Порошенко заспокоїв: Євро пройде за графіком

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Сьогодні звучить дуже багато закликів про перенесення, скасування або бойкот Євро. Я б хотів чітко заспокоїти всіх – жодного перенесення не буде. Євро пройде у визначені законом терміни. І жодних побоювань я не бачу», - сказав П.Порошенко.

При цьому він наголосив, що неможливо допустити бойкоту проведення чемпіонату в Україні.

«Це не справа влади. Євро – це справа країни, це імідж країни, імідж народу. І я переконаний, що неможливо допустити, щоб були якісь реальні наслідки бойкоту Євро», - сказав П.Порошенко.

При цьому він не виключив, що деякі європейські політики можуть відмовитися від візитів до України під час проведення Євро-2012.

«Я допускаю, що будуть скасування візитів до України ряду європейських політиків. Я вважаю, що Україна повинна для себе зробити відповідні висновки з цього. Це абсолютно очевидно, що ці позиції, які зараз відбуваються, шкодять Україні», - сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, за останні кілька днів ряд європейських політиків закликали до бойкоту матчів Євро-2012 в Україні після того, як екс-прем`єр Юлія Тимошенко минулого тижня заявила про її биття працівниками колонії і оголосила голодовку.