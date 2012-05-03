Кличко з занепокоєнням читає останні новини про Тимошенко

Про це йдеться у заяві В.Кличка, повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу».

«Дорога Юліє Володимирівно, разом із соратниками по партії «УДАР» ми із занепокоєнням читаємо останні новини про погіршення Вашого стану. Звертаємося до Вас із проханням припинити голодування, тому що це вже стає небезпечним не лише для Вашого здоров’я, а й життя», – підкреслюється у заяві В.Кличка.

«Ці новини боляче ранять вашу доньку, рідних і колег, у той час як ваші опоненти продовжують демонструвати жорстку позицію. Закликаю Вас не дарувати їм приємних звісток про те, що Ви стаєте фізично слабкою», – наголосив лідер «УДАРу».

Як зазначив В.Кличко, «зараз для опозиції починається важливий етап, і необхідно буде докласти усіх сил для перемоги демократії та втілення необхідних в країні змін. Ваша сила і енергія потрібні Україні. Тому ще раз просимо Вас відмовитися від голодування».

Як повідомлялося, Ю.Тимошенко оголосила голодування 20 квітня на знак протесту проти жорстокого поводження і застосування фізичної сили під час примусової госпіталізації в харківську лікарню.