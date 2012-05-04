Азаров на півдня полетів у Кривий Ріг

10:25, 04 травня 2012
Політика
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Прем`єр-міністр України Микола Азаров відбув з робочою поїздкою до Дніпропетровської області. 

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Микола Азаров
к повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, в ході поїздки глава уряду відвідає місто Кривий Ріг, де запалить свічку у Пам`ятній дзвіниці на честь воїнів, загиблих у роки Великої Вітчизняної війни, покладе квіти до монументу "Перемога" і поспілкується з ветеранами та пошуковцями громадської організації "Пошук - Дніпро".

Крім того, прем’єр огляне будинок, у якому проживають сім`ї медичних працівників та розміщено амбулаторію сімейної медицини, а також відвідає Центр первинної медико-санітарної допомоги.

Також М.Азаров також дасть інтерв`ю місцевій телерадіокомпанії "Рудана".

У другій половині дня прем`єр-міністр повернеться до Києва.

 

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