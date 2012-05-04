Азаров на півдня полетів у Кривий Ріг
10:25, 04 травня 2012Політика
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Прем`єр-міністр України Микола Азаров відбув з робочою поїздкою до Дніпропетровської області.
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|Азаров у другій половині дня вже повернеться до Києва
Крім того, прем’єр огляне будинок, у якому проживають сім`ї медичних працівників та розміщено амбулаторію сімейної медицини, а також відвідає Центр первинної медико-санітарної допомоги.
Також М.Азаров також дасть інтерв`ю місцевій телерадіокомпанії "Рудана".
У другій половині дня прем`єр-міністр повернеться до Києва.
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