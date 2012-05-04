До Тимошенко не пустили захисників
12:24, 04 травня 2012Політика
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Євгенію Тимошенко і Сергія Саса, які є захисниками Юлії Тимошенко, не пустили сьогодні до Качанівської колонії.
|Євгенії Тимошенко причин не пояснили
Про це вони повідомили на брифінгу у Харкові, поінформували УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».
За словами доньки екс-прем’єра, керівництво колонії без пояснення причин відмовилося пускати їх до Ю.Тимошенко.
Вона зазначила, що вчора попереджала керівництво установи, що у п’ятницю, 4 травня, має намір відвідати свою маму.
«Однак сьогодні, нічого не пояснюючи, нас не пустили до колонії», - сказала донька Ю.Тимошенко.
У свою чергу народний депутат Сергій Сас повідомив, що після інциденту телефонував керівнику пенітенціарної служби, але той не бере слухавку.
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