До Тимошенко не пустили захисників

Про це вони повідомили на брифінгу у Харкові, поінформували УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

За словами доньки екс-прем’єра, керівництво колонії без пояснення причин відмовилося пускати їх до Ю.Тимошенко.

Вона зазначила, що вчора попереджала керівництво установи, що у п’ятницю, 4 травня, має намір відвідати свою маму.

«Однак сьогодні, нічого не пояснюючи, нас не пустили до колонії», - сказала донька Ю.Тимошенко.

У свою чергу народний депутат Сергій Сас повідомив, що після інциденту телефонував керівнику пенітенціарної служби, але той не бере слухавку.