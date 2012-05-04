Турчинов: Тимошенко не буде гратися в іграшки, які пропонує Банкова

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Юлія Володимирівна ніколи не буде гратися в іграшки, які пропонує або Адміністрація Президента, або з їхньої згоди представники цих закладів, зокрема Качанівської в’язниці. Саме тому вона не хоче мати з ними справу і працювати саме за тим сценарієм, який хочуть вони намалювати. Окрім того, представники Качанівської колонії, або ті, хто озвучує їх позицію… зокрема, вже пролунали погрози щодо штучного годування і, я так розумію, що вони можуть готувати чергове насилля над Юлією Володимирівною», - сказав О.Турчинов.

У свою чергу захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко наголосив на тому, що Ю.Тимошенко за час голодування помітно схудла, здебільшого лежить, вона лише п’є воду. С.Власенко підкреслив, що він не може точно сказати, наскільки схудла Ю.Тимошенко, але зазначив, що перед початком голодування Ю.Тимошенко важила 59 кілограмів.

Також С.Власенко зазначив, що сьогодні до Ю.Тимошенко в Качанівську колонію не змогла потрапити її дочка без пояснення причин, хоча вчора Євгенія Тимошенко повідомила працівників Качанівської колонії про те, що вона хоче відвідати матір.

Як повідомлялося, Ю.Тимошенко 20 квітня оголосила голодування на знак протесту проти жорстокого поводження і застосування фізичної сили під час примусової госпіталізації в харківську лікарню.