Прокурор Харківщини не виключає, що Тимошенко сама поставила собі синці

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Матеріали перевірки свідчать про те, що ми не виключаємо такого випадку… Що вона сама могла собі їх нанести», - сказав Г.Тюрін.

У свою чергу генеральний прокурор України Віктор Пшонка, доповнюючи слова свого підлеглого, нагадав про те, що немає результатів судово-медичної експертизи, від проходження якої Ю.Тимошенко тричі відмовилась.

«Якщо був би дозвіл і погодження (на проведення СМЕ з боку Ю.Тимошенко – УНІАН), то там би стояло таке питання», - сказав він.

Як повідомлялося, у ніч на 21 квітня Ю.Тимошенко примусово було перевезено до Центральної клінічної лікарні № 5 "Укрзалізниці" Харкова без її як усної, так і письмової згоди.

24 квітня Ю.Тимошенко у своєму листі з Качанівської колонії повідомила подробиці "нічної спецоперації", в результаті якої їй було завдано тілесні ушкодження. Екс-прем`єр також оголосила голодування на знак протесту проти застосування фізичної сили проти неї.

Того ж дня у присутності начальника Качанівської колонії Ю.Тимошенко дала згоду представнику омбудсмана на зовнішній огляд місць тілесних ушкоджень. Під час зовнішнього огляду було встановлено наявність синців на передпліччі, ділянці ліктьового суглобу правої руки, а також значного розміру синця у ділянці живота.