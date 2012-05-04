ЗМІ: до Тимошенко вилетів головний лікар берлінської клініки "Шаріте"

Як передає РІА «Новости», про це повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на джерела.

Професора супроводжують німецькі дипломати.

Як заявив представник МЗС ФРН, на даний момент для прийняття рішення щодо того, де лікуватимуть Ю.Тимошенко, "потрібен час".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 травня, прес-служба Державної пенітенціарної служби України поширила повідомлення про те, що в колонії працює міжнародна медична комісія за участю українських і німецьких лікарів, тому захисникам Сергію Сасу і Євгенії Тимошенко було рекомендовано перенести зустріну з Ю.Тимошенко на інший час.

У свою чергу захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко сказав, що не має інформації щодо можливого візиту в Україну найближчим часом лікарів німецької клініки «Шаріте» для проведення огляду екс-глави уряду.

«Нас не інформують, хто і коли приїжджає, які проводять наради, які вони приймають рішення. Тому в нас немає інформації щодо того, коли німецькі лікарі приїдуть, і чи планують вони приїхати”, - сказав С.Власенко.