ЗМІ: до Тимошенко вилетів головний лікар берлінської клініки "Шаріте"
Керівник берлінської клініки "Шаріте" Карл Макс Айнхойпль сьогодні вилетів в Україну, щоб оглянути екс-прем'єра країни Юлію Тимошенко.
Як передає РІА «Новости», про це повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на джерела.
Професора супроводжують німецькі дипломати.
Як заявив представник МЗС ФРН, на даний момент для прийняття рішення щодо того, де лікуватимуть Ю.Тимошенко, "потрібен час".
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 травня, прес-служба Державної пенітенціарної служби України поширила повідомлення про те, що в колонії працює міжнародна медична комісія за участю українських і німецьких лікарів, тому захисникам Сергію Сасу і Євгенії Тимошенко було рекомендовано перенести зустріну з Ю.Тимошенко на інший час.
У свою чергу захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко сказав, що не має інформації щодо можливого візиту в Україну найближчим часом лікарів німецької клініки «Шаріте» для проведення огляду екс-глави уряду.
«Нас не інформують, хто і коли приїжджає, які проводять наради, які вони приймають рішення. Тому в нас немає інформації щодо того, коли німецькі лікарі приїдуть, і чи планують вони приїхати”, - сказав С.Власенко.