Азаров: Факту побиття Тимошенко не було

"Одне можна сказати точно: факту побиття або застосування сили стосовно Тимошенко не було. Хочу також запевнити, насамперед, кожного жителя України, що посадові особи, так чи інакше дотичні до Тимошенко, проінструктовані про необхідність дотримання законів й, безумовно, етичних норм стосовно колишнього прем'єр-міністра України Тимошенко", - написав Азаров.

Прем'єр зазначив, що не коментував ситуацію з побиттям Тимошенко, доки не було остаточних результатів розслідування правоохоронцями цієї інформації.

"Відомо, що було опитано понад 80 посадових осіб. Проаналізовано багато інших обставин, пов'язаних з переведенням Тимошенко в лікарню. Жоден з опитаних не підтвердив факт застосування сили до Тимошенко", - зазначив прем'єр.

«Ми твердо налаштова забезпечити права не лише пані Тимошенко, а й усіх ув'язнених...» - резюмував Азаров.