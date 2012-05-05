Французи непокояться за Тимошенко

У повідомленні МЗС Франції, текст якого розміщено на офіційному сайті міністерства, висловлене занепокоєння долею колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

“Франція нагадує, що відносини ЄС з Україною, як і з іншими країнами-учасницями “Східного партнерства”, базуються на цінностях свободи, демократії та поваги фундаментальних прав”, - зазначається в повідомленні.

МЗС Франції закликало українську владу поважати свої зобов’язання в сфері фундаментальних свобод та схвалити найближчими тижнями необхідні для цього рішення.

“Ми зараз перебуваємо в тісному контакті з нашими європейськими партнерами щодо цієї ситуації”, - написано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 25 квітня цього року Ю.Тимошенко повідомила про те, що була побита ввечері 20 квітня представниками пенітенціарної системи, і примусово доставлена до лікарні. На знак протесту Ю.Тимошенко оголосила голодування.

Після цього Президенти 12 країн Центральної Європи відмовилися від участі в євросаміті, який відбудеться 11-12 травня у Ялті.

Крім того, низка країн, в тому числі, Нідерланди, Бельгія та Австрія, повідомили про те, що їх офіційні особи не відвідуватимуть Україну під час фінальної частини Євро-2012. Про політичний бойкот Євро-2012 також заявила Європейська комісія.