Азаров радить не вірити Тимошенко на слово

«І ще одне я хочу сказати, коментуючи висловлювання окремих європейських політиків. Безумовно, мені зрозумілі їхні мотиви в коментарях. Будь-яка нормальна людина, тим більше відповідальний політик, не може залишитися байдужим, якщо дізнається про факт побиття жінки, про факт ненадання медичної допомоги тому, хто її потребує», - наголосив М.Азаров.

«Ще раз підкреслюю, що мені зрозуміла реакція. Однак, будь-яка інформація, особливо щодо резонансного політика має бути максимально перевірена різними способами. І оцінка повинна даватися тільки в тому випадку, якщо факт стає незаперечним і ясним. І політики за це несуть відповідальність» , - переконаний керівник уряду.

Він також підкреслив, що уряд України, спортивна громадськість і весь народ доклали дуже серйозних зусиль, щоб підготуватися і гідно прийняти Європейський чемпіонат з футболу.

«Підкреслюю, нам було дуже важко в умовах жорстокої фінансової кризи знайти необхідні ресурси», - зазначив М.Азаров.

Він запевнив,що незважаючи на всі перешкоди, роботи практично завершені. «Ми хотіли подарувати нашим людям свято, гідно представити Україну нашим гостям», - наголосив прем'єр.

«Кожен має право приймати своє рішення. Хотілося б, щоб при прийнятті цього рішення, були враховані всі фактори, про які я говорив вище. Ще раз, запрошую всіх відвідати чемпіонат, який, я сподіваюся, пройде на дуже хорошому спортивному рівні», - запевнив М.Азаров.