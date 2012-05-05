Не буде на Євро і генсека НАТО
16:03, 05 травня 2012Політика
998 0
Генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен, імовірно, не приїде на матчі Євро-2012 в Україну.
Андерс Фог Расмуссен не матиме часу на візит до України
В інтерв’ю німецькому виданню Bild він також висловив занепокоєння ситуацією навколо колишнього прем’єра Юлії Тимошенко, повідомляє радіо «Свобода».
«У мене, мабуть, не буде в червні та липні часу для поїздок на чемпіонат. Проте, незалежно від цього, я глибоко занепокоєний, як поводиться український уряд з пані Тимошенко», – сказав генсекретар НАТО німецькому виданню.
За його словами, у діалозі з українськими партнерами він пояснював, що Україна повинна гарантувати дотримання прав людини і незалежність правосуддя.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter