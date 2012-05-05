Ахмадінеджад не матиме підтримки у новому парламенті Ірану

Про це свідчать попередні результати виборів, що відбулися в Ірані напередодні, повідомляє радіо «Свобода».

За даними іранських ЗМІ, суперники М.Ахмадінеджада здобули на виборах 20 місць, тоді як лояльна до нього політична сила – 8. Окрім того, незалежні кандидати, ймовірно, отримають у парламенті 11 місць.

Перший тур парламентських виборів в Ірані відбувся у березні. Вже тоді опоненти М.Ахмадінеджада, які виступають на підтримку верховного лідера Ірану, аятоли Алі Хаменеї, здобули перемогу.

Парламент в Ірані не має особливого впливу на важливі державні питання (наприклад, на ядерну програму), однак його склад може суттєво вплинути на підготовку до президентських виборів, що мають відбутися в Ірані у 2013 році.