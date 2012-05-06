ЗМІ: Євгенія Тимошенко попросила Меркель про зустріч

Донька екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Євгенія має намір зустрітися з канцлером ФРН Ангелою Меркель і Президентом Німеччини Йоахімом Гауком.

Як передає LB.ua, про це повідомляє сьогодні, 6 травня, тижневик Bild am Sonntag.

За його відомостями, відповідні офіційні прохання вже надійшли у відомство федерального канцлера, а також у канцелярію глави держави.

Представник уряду в Берліні Штеффен Зайферт, відповідаючи на запитання видання, непрямо підтвердив, що така зустріч цілком можлива, хоча поки й не запланована. Канцлер уже одного разу зустрічалася з Є.Тимошенко, і не виключено, що вона зробить це знову, заявив Ш.Зайферт.

Є.Тимошенко прибуде до Берліна в понеділок, 7 травня, для участі в засіданні робочої групи з прав людини фракції ХДС/ХСС у Бундестазі, нагадує агентство dpa.

Голова робочої групи Еріка Штайнбах заявила, що в ході бесіди з донькою Ю.Тимошенко парламентарії хочуть детальніше ознайомитися з важкою ситуацією, в якій перебуває її мати, а також обговорити становище інших політв'язнів в Україні.