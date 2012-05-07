Експерт думає, що Януковичу санкції ЄС не загрожують

Заяви політиків і урядовці країн ЄС щодо бойкоту Євро-2012 потрібні, але запізнілі, вони можуть бути останнім кроком перед введенням санкцій проти України. Таку думку в коментарі Тижню висловив професор політології НаУКМА Олексій Гарань.

За словами експерта, слід розрізняти поняття бойкоту і висловленням політичного «фе» щодо ситуації в Україні, тому що турнір таки відбудеться. Значить, це не бойкот. «Бойкоту Євро-2012 не буде. А от різні символічні акції з боку європейських політиків будуть», - вважає Гарань.

За його словами, крім того, заяви політиків проігнорувати саміт країн Центральної Європі у Ялті, або Євро-2012 мають бути знаком для України. Однак такі натяки, на думку експерта, є дещо запізнілими, оскільки порушення прав людини в наші країні почалося не вчора.

«Це кроки в правильному напрямку (не їхати до України). На жаль, українська влада з одного боку не розуміє слів, з іншого боку реакція Європи є запізнілою. Тому що порушення Конституції, сповзання України в бік авторитаризму почалося одразу після приходу Януковича до влади… Критика (з боку ЄС) почалася після місцевих виборів, коли було зрозуміло, що дійсно, справи ідуть не туди. Але поки що це були слова (заяви з боку ЄС). Очевидно, що Янукович і його радники вирішили, що слова залишаться словами», - вважає експерт.

«Наступний крок – це точкові санкції проти окремих чиновників, які винні у порушенні прав людини. Спочатку може бути введена для них заборона на в’їзд. Далі можуть заборонити в’їзд не тільки їм, але і членам їхніх родин. Потім може бути заморожування рахунків», - додав політолог.

Натомість, за його словами, не ітиметься про санкції проти самої країни, власне, як, наразі, і про санкції проти президента Януковича. «На даний момент не слід говорити про санкції проти Януковича і його сім’ї. Європейським чиновникам треба подати сигнал проти окремих чиновників. Всі знають про скандали в Росії, де Кобзона не пускають до інших країн, нині складено «список Магнітського» тощо. Подібне може бути введене в Україні», - вважає Гарань.

На його думку, нині для ЄС ніщо не заважає ввести точкові санкції проти України. З іншого боку, завдання Євросоюзу - не відштовхнути Україну. «Яка проблема перед ЄС? Не відштовхнути Януковича в бік Росії. Щоб це не призвело до того, щоб Україна здала свої інтереси Росії. Починати (застосовувати санкції) з чиновників рангом нижчим, думаю, абсолютно можливо», - вважає експерт.