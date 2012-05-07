Регіоналка Бережна роздає гречку
10:15, 07 травня 2012Політика
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Ірина Бережна взяла на озброєння досвід київського мера Черновецького.
| Бережна просто "допомагає ближньому". Фото facebook.com/igor.isaenko
Народний депутат від Партії регіонів Ірина Бережна роздає жителям Харкова продуктові набори разом зі своєю передвиборчою листівкою.
Про це, як повідомляє "Дзеркало тижня. Україна" свідчать фотографії, розміщені в соціальній мережі Facebook.
Крім традиційної гречки у набір від Бережної входять олія, згущене молоко, цукор, чай, печиво і цукерки.
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