Регіоналка Бережна роздає гречку

10:15, 07 травня 2012
Політика
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Ірина Бережна взяла на озброєння досвід київського мера Черновецького.

Народний депутат від Партії регіонів Ірина Бережна роздає жителям Харкова продуктові набори разом зі своєю передвиборчою листівкою.

Про це, як повідомляє "Дзеркало тижня. Україна" свідчать фотографії, розміщені в соціальній мережі Facebook.

Крім традиційної гречки у набір від Бережної входять олія, згущене молоко, цукор, чай, печиво і цукерки.

 

 

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