Регіоналка Бережна роздає гречку

Народний депутат від Партії регіонів Ірина Бережна роздає жителям Харкова продуктові набори разом зі своєю передвиборчою листівкою.

Про це, як повідомляє "Дзеркало тижня. Україна" свідчать фотографії, розміщені в соціальній мережі Facebook.

Крім традиційної гречки у набір від Бережної входять олія, згущене молоко, цукор, чай, печиво і цукерки.