Янукович не забарився з привітанням Путіну

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

«Від імені народу України і від себе особисто вітаю Вас зі вступом на посаду Президента Російської Федерації. Ваша багаторічна праця і зусилля, спрямовані на подальший розвиток економічно сильної, прогресивної і стабільної держави, вкотре здобули широку підтримку громадян Росії», - йдеться у вітанні глави Української держави.

В.Янукович висловив переконання, що діяльність В.Путіна на посту Президента Російської Федерації сприятиме подальшому зміцненню всебічного українсько-російського стратегічного партнерства в дусі дружби і взаєморозуміння на благо народів.

В.Янукович побажав В.Путіну міцного здоров`я та успіхів у відповідальній державній місії, а народу Росії - миру і процвітання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 травня, В.Путін втретє вступив на пост Президента Росії.