Влада США випустила посібник-страшилку про українські дороги

На сайті Держдепартаменту США з'явився посібник для американців, які збираються подорожувати на автомобілі по Україні. Судячи з усього, нічого хорошого від наших доріг вони не чекають, пише «Комсомольская правда в Украине».

"В Україні будьте готові зіткнутися з дорожніми умовами вельми відмінними від Сполучених Штатів, - говориться в статті. - Загалом дороги в Україні, крім деяких великих міст, розбиті і не освітлені. Вам потрібно весь час їхати так, ніби вас хтось зараз буде атакувати (в оригіналі - defensively, тобто "оборонно"), оскільки місцеві водії масово ігнорують Правила дорожнього руху. Замість того щоб закінчити курс навчання, водії часто купують свої водійські посвідчення або взагалі обходяться без них. Автомобілісти також часто знаходяться в небезпечно агресивному стані та ігнорують права пішоходів, навіть якщо пішохідний перехід чітко позначений".

Також попереджають, що серед наших автолюбителів вважається нормою їздити по тротуарах.

"Якщо ви йдете пішки, стережіться водіїв, які їдуть або паркуються на тротуарі. Багато авто, включаючи таксі, не відповідають звичним для США стандартам безпеки".

Американці не забули сказати пару ласкавих слів на адресу наших даішників, яких у разі аварії "потрібно чекати, скільки б часу це не зайняло".

"Часто це може розтягнутися на кілька годин. Найчастіше поліцейські не знають англійської мови", - попереджають американці.

Ще в США не рекомендують виїжджати вночі за межі великих міст. Кого саме слід побоюватися на українських дорогах вночі - там вирішили не пояснювати.