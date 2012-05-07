Тимошенко попросила Європу допомогти народу України

Про це йдеться у її зверненні, переданому агентству УНІАН прес-службою партії «Батьківщина».

Ю.Тимошенко висловила подяку всім лідерам демократичних країн, керівникам Європейського Союзу та Європейської народної партії, багатомільйонній українській діаспорі та її провідникам, правозахисним і громадським організаціям світу, дипломатичному корпусу іноземних держав в Україні за те, що “вони сильно та одностайно стали на захист України від авторитарного режиму Януковича, на захист безцінної свободи, прав людей та справжніх цінностей”.

Ю.Тимошенко наголосила, що Україна “у великій біді”, бо її “взяли в полон декілька кланів, привласнюють її фінансові та матеріальні ресурси, вибудовують диктатуру”.

Як заявила Ю.Тимошенко, в Україні “може просто не бути більше чесних виборів”. За її словами, потрібна допомога, бо “народ України самостійно з цим не впорається, занадто сильний, цинічний та жорстокий ворог”.

«Я прошу весь демократичний світ в цей історичний для України момент об’єднати зусилля з громадянським суспільством, опозицією, народом України у відстоюванні вільної, демократичної, європейської України. Поки не запізно, але ми в одному кроці від «точки неповернення», - зауважила Ю.Тимошенко.

Вона подякувала за підтримку всім своїм прихильникам, однодумцям, які “жертовно почали голодувати на знак солідарності зі мною”, але звернулася до них з проханням “не завдавати удару по своєму здоров’ю, не брати на себе тяжке випробування, бо я на власному досвіді знаю, як важко в голодуванні проживати кожен день і навіть кожну годину, скільки душевних та фізичних сил це забирає”.

“Я вас прошу припинити голодування! Я і без таких важких самопожертв знаю, що ви віддані нашій ідеї, нашій боротьбі, і немає такої сили, щоб вас зламати”, - наголосила Ю.Тимошенко.