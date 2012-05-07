Адвокат Тимошенко каже, що без неї суд не почнуть

Заплановане на 21 травня судове засідання з розгляду кримінальної справи проти екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» за відсутності підсудної не розпочнеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові сказав адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк, відповідаючи на питання журналістів про можливість перенесення судового засідання у зв’язку з лікуванням екс-прем’єра.

«Процесуально можливо й переносити, й перерву оголошувати – суд зараз не обмежений. Це може бути аргументовано тільки станом здоров’я. Неявка свідків або ще когось – можливо чимось займатися, але за відсутності Юлії Володимирівни засідання однозначно не відбудеться. Тут навіть клопотати не потрібно, це чітко передбачено законом. Не може слухатися справа без неї. Якщо справа розпочалася, а людину видалили, тоді можливо, а тут розпочати не можна», - сказав О.Плахотнюк.

Як повідомляв УНІАН, Київський районний суд Харкова до 21 травня відклав розгляд справи Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України». Суддя Костянтин Садовський врахував клопотання адвокатів призупинити розгляд справи Ю.Тимошенко до її одужання.

Ю.Тимошенко 20 квітня оголосила голодування на знак протесту проти жорстокого поводження і застосування фізичної сили під час примусової госпіталізації в харківську лікарню.

4 травня на брифінгу в Качанівській виправній колонії, де відбуває покарання Ю.Тимошенко, лікар німецької клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль заявив, що екс-прем’єр дала попередню згоду на лікування у лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, починаючи з 8 травня.