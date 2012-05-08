Меркель не зустрілася з дочкою Тимошенко

Про це повідомив речник німецького уряду, передає Радіо Свобода.

За словами речника, темою зустрічі був стан здоров’я Юлії Тимошенко.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель не зустрічалася з Євгенією Тимошенко.

При цьому, мовиться у повідомленні, Німеччина уважно стежить за справою Юлії Тимошенко.

Як повідомлялося, донька Тимошенко прибула до Берліна для участі в засіданні робочої групи з прав людини фракції ХДС/ХСС у Бундестазі. Євгенія просила німецького канцлера про зустріч.