Меркель не зустрілася з дочкою Тимошенко
09:06, 08 травня 2012Політика
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Донька колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Євгенія зустрілася з міністром юстиції Німеччини Забіне Лойтгойсер-Шнарренберґер
Євгенія Тимошенко зустрілася з німецьким міністром
Про це повідомив речник німецького уряду, передає Радіо Свобода.
За словами речника, темою зустрічі був стан здоров’я Юлії Тимошенко.
Канцлер Німеччини Анґела Меркель не зустрічалася з Євгенією Тимошенко.
При цьому, мовиться у повідомленні, Німеччина уважно стежить за справою Юлії Тимошенко.
Як повідомлялося, донька Тимошенко прибула до Берліна для участі в засіданні робочої групи з прав людини фракції ХДС/ХСС у Бундестазі. Євгенія просила німецького канцлера про зустріч.
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