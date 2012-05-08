Луценка привезли до Апеляційного суду

Екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка доставлено до приміщення Апеляційного суду Києва, який розпочне сьогодні попередній розгляд його скарги та скарги його адвокатів на вирок, яким екс-міністра був засуджений до 4 років позбавлення волі Печерський районним судом столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, початок судового засідання був призначений на 10.00, але воно розпочалося з 10-хвилинним запізненням.

Слід зазначити, що апеляція Ю.Луценка слухається в тому ж самому судовому залі, в якому слухалась апеляційна скарга екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив колишнього міністра внутрішніх справ до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.