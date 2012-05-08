Президент Чорногорії теж бойкотує саміт у Ялті

Президент Чорногорії Філіп Вуянович відмовився від участі в саміті глав держав Середньої і Східної Європи, який приймає Президент України Віктор Янукович у Ялті в Криму 11–12 травня.

Про це повідомляє Радіо «Свобода» з посиланням на прес-службу Президента Чорногорії.

За повідомленням, Ф.Вуянович відмовився від участі саме через ставлення української влади до колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. Поводження з нею в ув’язненні не вписується в дотримання прав людини, заявив чорногорський Президент.

Своєю відмовою голова чорногорської держави підтримав позицію і послання українській владі щодо затримання колишнього прем’єра України, що їх раніше висловили інші президенти, які скасували свою участь, йдеться в заяві.

Президент Ф.Вуянович наголосив, що дуже цінує загальні відносини Чорногорії з дружньою Україною, і його відмова мотивована саме прагненням, щоб права людини колишнього українського прем’єра були повністю дотримані.

Таким чином, Ф.Вуянович став п’ятим Президентом, хто прямо заявив про відмову від участі в саміті через справу Ю.Тимошенко, після президентів Румунії, Албанії, Хорватії та Чехії. Президент Німеччини не заявляв цього прямо, але саме ця причина відмови випливала з коментарів МЗС Німеччини.

Крім того, президенти Болгарії, Латвії, Естонії, Італії, Австрії і Словенії відмовилися прибути на саміт, офіційно пославшись на інші причини; при цьому в деяких випадках усе ж була висловлена стурбованість справою Ю.Тимошенко.

Підтвердили свою участь у саміті наразі президенти Литви, Польщі, Словаччини і Молдови.

В Угорщині новообраний президент Янош Адер обійме посаду тільки 10 травня і, як припускають, у будь-якому разі не прибуде на саміт до Ялти 11–12 травня.

Міністерство закордонних справ України планувало 7 травня оголосити остаточний перелік учасників саміту, але цього не сталося.

Як повідомляв УНІАН, Президент Литви Дяля Ґрібаускайте прийняла рішення відвідати Ялтинський саміт президентів Центральної Європи після того, як Президент України Віктор Янукович пообіцяв їй організувати зустріч з ув’язненою екс-прем’єром Ю.Тимошенко.