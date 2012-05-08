«Афганці» провели автопробіг, присвячений Дню Перемоги

«Наш автопробіг розпочався від Меморіалу у Бабиному Яру і закінчується покладанням квітів до пам`ятника загиблим у війні в Афганістані, - сказав в коментарі УНІАН лідер організації «Ніхто, крім нас» Олександр Ковальов, - Ми прагнемо укорінити в кожній українській родині традицію вшанування військових подвигів і покладання квітів саме 9 травня, в День Перемоги над фашистами».

О.Ковальов також відзначив, що «всі меморіали, до яких ми поклали квіти, - це історія трагедії і мужності, самопожертви і перемоги».

«Ми розпочали автопробіг з Бабиного Яру, де вбивали євреїв, циганів, радянських військовополонених і лідерів національно-визвольних рухів, - розповів О.Ковальов, - Ми поклали квіти до пам`ятного знаку “Третя лінія оборони”. На цій лінії, окрім солдатів, підступи до Києва захищали студенти і викладачі трьох київських інститутів. Пліч-о-пліч йшли у бій, розуміючи, що можуть загинути, вчителі і учні. Ми побували в парку Партизанської слави. Колись він був частиною соснового лісу, в якому, можливо, ховалися партизани. Бажання і здатність захищати свою землю від ворога - це краща з людських якостей. І ми маємо культивувати це розуміння у своїх родинах».

«Жодна ревізія історії, жодні додаткові знання про війну і помилки генералітету не повинні применшувати в нас почуття найбільшої подяки і шани до тих, хто жертвував своїм життям, захищаючи Батьківщину», - сказав на завершення акції О.Ковальов.