Тимошенко відмовилась сьогодні їхати до лікарні

Державна пенітенціарна служба України повідомляє, що сьогодні під час спілкування з німецьким лікарем Лутцом Хармсом колишній прем’єр-міністр Юлія Тимошенко відмовилась розпочати рекомендований їй німецькими та українськими лікарями курс реабілітаційних процедур в умовах стаціонарного закладу – Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці».

Як зазначає прес-служба ДПтС, своє рішення Ю.Тимошенко мотивували тим, що їй потрібен ще час для роздумів та спілкування з адвокатами.

«Ю.Тимошенко у розмові з лікарями не виключила, що може все ж таки погодитись на перевезення до лікарні м. Харкова 9 травня, і пояснила це тим, що вона не відмовляється від стаціонарного лікування», - говориться в повідомленні ДПтС.

Це підтверджує і керівник міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко.

За її словами, лікар берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс після відвідування лікарні провів розмову із Ю.Тимошенко, під час якої запропонував їй сьогодні госпіталізуватися до медичного закладу.

«Юлія Володимирівна сьогодні не побажала госпіталізуватися. Юлія Володимирівна підкреслила, що вона планує завтра госпіталізуватися», - сказала Р.Моісеєнко.

Л.Хармс у свою чергу зазначив, що, дійсно, із Ю.Тимошенко досягнута домовленість про госпіталізацію до лікарні «Укрзалізниці» завтра, 9 травня.

Як нагадує прес-служба, учора, 7 травня, ввечері до України прибув лікар з клініки «Шаріте» (м. Берлін), якого рекомендувала німецька сторона для проведення курсу реабілітації Ю.Тимошенко спільно німецькими та українськими лікарями у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці».

Також прес-служба ДПтС зазначає, що Ю.Тимошенко під час останнього свого спілкування з професорами клініки «Шаріте» 4 травня п.р. надала свою попередню згоду на проведення стаціонарного лікування в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» з 8 травня поточного року.

ДПтС України додатково повідомляє, що за словами першого заступника міністра охорони здоров’я України Раїси Моїсеєнко, сьогодні, 8 травня, під час відвідування ЦКЛ №5 німецький лікар Л.Хармс відзначив готовність цього медичного закладу для того, щоб прийняти на реабілітацію Ю.Тимошенко.