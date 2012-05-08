МЗС: Лівія не пропонує звільнити українців в обмін на літак

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

«Неможливо коментувати чутки, що хтось якусь винагороду за щось вимагає. Ця справа перебуває в суто юридичній площині і розглядається в суді», - сказав О.Дикусаров.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи має Україна невиконані зобов’язання перед лівійською стороною, він сказав: «Мені нічого не відомо про факти, що ми щось не виконали або є якісь невиконані зобов’язання».

О.Дикусаров також висловив сподівання, що лівійська сторона винесе справедливе судове рішення.

«Ми сподіваємося, що лівійський суд винесе справедливе рішення, оскільки матеріалів по справі затриманих українців достатньо для того, щоб вони повернулися в Україну», - сказав він.

Як повідомляли сьогодні ЗМІ, свого часу лівійський лідер Муаммар Каддафі уклав з Україною контракт на ремонт літаків АН. Один з відремонтованих літаків нібито перебуває на аеродромі в Гостомелі. Повстанці вимагають віддати літак в обмін на звільнення українських громадян, а Україна хоче отримати плату за ремонт літака.