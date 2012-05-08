ЗМІ: Лівійці пропонують обміняти полонених українців на літак Каддафі

Суд над українцями повинен був відбутися ще 1 травня. Але оскільки в Лівії проходили гуляння з нагоди Дня трудящих, суддя відмовився виходити на роботу і переніс засідання на 8 травня. Однак, доленосних рішень ніхто не чекає, пише «Комсомольская правда в Украине».

«Суддя заслухає сторони і перенесе слухання», - вважають сербські дипломати, які також намагаються звільнити своїх громадян з полону.

«Вердикт прозвучить тільки тоді, коли закінчаться переговори між державами. Це не правовий, а політичний процес. Лівійці намагаються вибити для себе дивіденди і тягнуть час», - кажуть дипломати.

Українські чиновники, які знайомі з ходом переговорів у Тріполі, в трагічний результат процесу не вірять.

«Стаття, якою нас лякають, - формальність, застосовувати її не стануть, адже лівійці розраховують на подальшу співпрацю з нашою державою. Йде нормальний, спокійний діалог, можна сказати, торги. Не варто хвилюватися», - розповіло джерело, близьке до переговорного процесу.

Як повідомляє видання, в обмін на наших громадян Лівія хотіла б отримати обіцяний раніше літак.

«Свого часу полковник Каддафі уклав з нашою державою контракт на ремонт літаків АН. І ось один з відремонтованих лайнерів припадає пилом на аеродромі в Гостомелі», - відкрив хід переговорів співрозмовник.

«Повстанці вимагають від нас віддати їм цей літак, ми ж хочемо, щоб вони спершу заплатили за його ремонт і відпустили українців. Думаю, незабаром ми знайдемо вихід з цієї ситуації», - каже джерело.

За словами співрозмовника, повстанці, які утримують українців в полоні, зроблять все можливе, щоб отримати лайнер. Адже, маючи свої "крила", можна підняти свій авторитет.

«Той, хто має таку махіну, не тільки отримає повагу співвітчизників, але можливість зайняти найвищі державні крісла», - заявляють у зовнішній розвідці.

Нагадаємо, 27 серпня 2011 лівійські повстанці атакували офіс російсько-лівійської нафтової компанії "Дакара" в Тріполі. Після обшуку всі співробітники, серед яких були українці, білоруси і росіяни, були заарештовані. Місцева прокуратура звинуватила їх в пособництві армії Каддафі - нібито ті ремонтували для полковника військову техніку. Якщо служителі Феміди доведуть, що з вини українців загинули люди, їм світить суворе покарання - від довічного ув'язнення до смертної кари.