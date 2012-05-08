У ПР думають, що Тимошенко симулює, аби відтягнути судовий процес

Єдиною істинною причиною відмови екс-прем’єра Юлії Тимошенко від лікування у провідного німецького медика є бажання якомога далі відтягнути судові засідання.

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів Владислав Забарський, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів,.

«Влада в Україні зробила все можливе, аби задовольнити вимоги Тимошенко. Німеччина, наприклад, вже тричі надсилала лікарів для огляду екс-прем’єра. Однак пані Тимошенко в черговий раз відмовляється від лікування. Цього разу - у провідного німецького лікаря», - сказав В.Забарський.

На його переконання, зміна думки Ю.Тимошенко щодо необхідності лікування «виглядає комічно». «Вранці вона категорично відмовляється, а ввечері вустами доньки розповідає пресі про бажання співпрацювати з лікарями», - додав В.Забарський.

Подібна поведінка ув’язненої, на його думку, «повинна, нарешті, відкрити Європі очі на дії колишньої глави уряду, яка навмисно відтягує судове засідання».

«Канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто закликала Тимошенко розпочати лікування, але екс-прем’єр-міністр знову відмовилась. До неї приїжджали вже стільки медиків, скільки простому українцю навіть складно уявити», - зауважив В.Забарський.

На його думку, в черговій відмові від лікування Ю.Тимошенко немає нічого дивного. «Це ще раз підтверджує, що вона симулює свою хворобу. Я з усією відповідальність заявляю, що влада зробила все можливе, аби задовольнити примхи Юлії Тимошенко. Тепер співвітчизники повинні самостійно зробити висновки, наскільки вона хвора і чого саме хоче домогтися, обдурюючи народ та міжнародне співтовариство», - резюмував депутат.

Як повідомляв УНІАН, екс-прем’єр-міністр Ю.Тимошенко погодилася на переведення до лікарні «Укрзалізниці» в Харкові завтра, 9 травня, за умови, що її лікуватиме лікар-невропатолог Берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс.

Донька Ю.Тимошенко Євгенія повідомила, що Л.Хармс оглянув екс-прем’єра і передав їй висновок німецьких лікарів про те, що лікування необхідно терміново розпочинати, інакше можлива інвалідністю.

Адвокат Ю.Тимошенко Сергій Власенко заявив, що його підзахисна буде змушена відмовитися від госпіталізації у випадку, якщо у її лікуванні братимуть участь лікарі Міністерства охорони здоров`я України. За його словами, ці лікарі щодня писали довідки про те, що колишній прем`єр України здорова.