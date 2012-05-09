У Львові знято заборону на червоні прапори

Як повідомила начальник юридичного управління Львівської міської ради Гелена Пайонкевич, Львівський окружний адміністративний суд прийняв сьогодні ухвалу, якою зупинив дію ухвали Львівської міської ради №1438 від 26.04.2012 року «Про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території м. Львова».

Відповідне клопотання до суду подав прокурор міста Львова.

«Ухвалою окружного адміністративного суду зупинено дію ухвали про червоні прапори. На сьогодні вона не чинна. Попри те, що протест прокурора відхилили сьогодні депутати під час позачергового засідання, але прокуратура звернулась до суду і дію ухвали зупинили. Відтак, ухвала про заборону розміщення у Львові символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки не діє», - цитує Zaxid.net.