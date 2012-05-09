В Івано-Франківську День Перемоги заборонили цілковито

Відповідне рішення суд прийняв за позовом виконавчого комітету міськради.

"Проведення одночасно таких заходів організаціями лівого спрямування та громадянами, які розділяють національну ідею, не завжди знаходять розуміння з боку більшості громадян, що може привести до виникнення конфліктних ситуацій та масових порушень громадського порядку", - пояснив секретар Івано-Франківської міськради Руслан Марцінків.

"Більше того, ідейна спрямованість Компартії є відмінною від ідеологічних інтересів більшості населення нашого регіону, в тому числі і міста Івано-Франківська та, в разі проведення такого мітингу з використанням символіки Компартії, важко буде уникнути конфліктних ситуацій між представниками різних сторін", - цитує Українська правда.

Він також повідомив, що на ім'я мера Івано-Франківська Віктора Анушкевичуса надійшов лист від народного депутата Анатолія Найдьонова (КПУ) про те, що він планує 9 травня в 9:00 провести зустріч з виборцями у центрі міста на вулиці Незалежності, 4.

Депутат також планує провести "подальшу ходу на Меморіальне кладовище воїнів Великої Вітчизняної війни (вулиця Лепкого) для вшанування ветеранів та привітання виборців Івано-Франківська з нагоди державного свята - Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні".