Янукович: Український народ заплатив велику ціну за звільнення Європи від нацизму

Президент України Віктор Янукович наголошує, що український народ заплатив велику ціну за звільнення Європи від нацизму.

Про це він сказав, виступаючи на урочистостях до Дня Перемоги на Майдані Незалежності.

«Свято Перемоги - великий день для всього українського народу», - наголосив він.

За його словами, мільйони наших співвітчизників поклали голови в боях з ворогом, стали жертвами військових дій, каральних операцій, загинули в концентраційних та трудових таборах – вічна їм пам'ять.

Президент підкреслив, що «вогнище світової війни» спалахнуло в наслідок розповсюдження ідеології фашизму. «Слабкість і роз’єднаність європейських країн не дозволила зупинити нацистську пошесть, що в короткий строк охопила всю Європу», - підкреслив В.Янукович.

Він зауважив, що вічним нагадуванням та пересторогою про страшні наслідки варварства стали польський Освенцим та український Бабин Яр та інші місця масового знищення людей. «Маємо також пам’ятати, що тогочасний світовий конфлікт став підсумком десятирічної глобальної економічної депресії», - нагадав Президент.

В.Янукович зазначив, що сьогодні спостерігаються тривожні тенденції: в світі загострюється економічні проблеми, конкуренція за ресурси та переділ сфер впливу. «Зростає релігійний та етнічний екстремізм, популісти всіх ґатунків рвуться до влади за будь-яку ціну, ставлячи під загрозу мир, спокій та стабільність мільйонів людей. Ці загрози не обходять стороною і Україну, але ми виконаємо обов’язок перед поколінням переможців і зробимо все, щоб не допустити війн та конфліктів, а також зберегти територіальну цілісність та суверенітет України, демократію, внутрішній громадянський мир та безпеку», - наголосив Президент.