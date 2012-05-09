Депутат, який голодує в підтримку Тимошенко, знепритомнів
12:37, 09 травня 2012Політика
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Олександра Бригинця обстежили лікарі - при ударі він розсік вухо.
Олександр Бригинець голодує в підтримку Тимошенко
Один із голодуючих на підтримку Юлії Тимошенко депутат від фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Олександр Бригинець втратив свідомість, але припиняти голодування не збирається.
Про це повідомила голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна Меліхова, яка голодує 14 день.
«Олександра обстежили лікарі. При ударі він розсік вухо, яке в даний момент медики зашивають. Він відмовляється від госпіталізації та заявив, що продовжуватиме голодування й надалі», - розповіла Т. Меліхова.
На сьогодні в наметовому містечку на Хрещатику біля Печерського районного суду знаходиться 5 голодуючих.
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