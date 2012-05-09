Кучма поїхав до Росії на могилу батька

Про це власному кореспондентові УНІАН в РФ повідомили в Новгородській обласній адміністрації.

За словами співрозмовника агентства, Л.Кучма разом з губернатором області Сергієм Мітіним взяли участь у загальноміському мітингу біля Стели військової слави у Великому Новгороді. Після цього екс-президент побував у Новоселицях на братській могилі радянських воїнів, де похований його батько і де пройдуть урочисті заходи.

«Ми щорічно зустрічаємося з Леонідом Даниловичем (Кучмою), який приїжджає вшанувати пам'ять свого батька й інших фронтовиків, які загинули в роки війни. Це є черговим нагадуванням того, що в цій війні ми перемогли разом – росіяни, українці й інші народи колишнього Союзу», - сказав С.Мітін.

Факт загибелі старшого сержанта Данила Кучми від поранень у госпіталі номер 756 в Новоселицях 7 лютого 1942 року був встановлений навесні 1996 року. За кошт України в Новоселицях споруджено меморіальний комплекс.