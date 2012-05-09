Європа прямим текстом порадила Азарову сидіти вдома

Президент Європейської Ради Херман Ван Ромпой вважає, що прем’єр-міністру України Миколі Азарову не варто їхати в Брюссель для участі в засіданні Ради співробітництва Україна-ЄС, запланованому на 15 травня.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю телеканалу Євроньюз.

“Коли український прем‘єр-міністр оголосив про намір відвідати Брюссель, ми сказали: не треба, залишайтеся вдома. З нашого боку то недвозначне свідчення того, що в Україні мають відбутися зміни”, - сказав Президент Європейської Ради.

Він також зазначив, що в ході перебування у Києві у грудні 2011 року разом з Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу вони “годинами говорили” з Президентом України Віктором Януковичем про ситуацію в Україні та про майбутню угоду про асоціацію.

“Ми відразу зазначили, що зможемо ратифікувати її лише у тому разі, якщо країна буде дотримуватися спільних із нами цінностей. Угода про асоційоване членство визначає не лише торговельні відносини. Це також і політична угода. На наш погляд, Україна неприпустимо поводиться у відношенні до Юлії Тимошенко, ми відверто сказали про це президенту Віктору Януковичу”, - сказав Х.Ван Ромпой.

Разом з тим, в Місії України при ЄС власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили, що поки не мають інформації про можливе скасування запланованого на 15 травня засідання Ради співробітництва Україна-ЄС.

Речник Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Майя Кощанчич також повідомила, що поки не має такої інформації.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня в Брюсселі має відбутися засідання Ради співробітництва Україна-ЄС, на якому сторону ЄС представлятиме Верховний представник Кетрін Ештон, комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле, а також міністри закордонних справ країн-членів ЄС. Україна буде представлена прем’єр-міністром Миколою Азаровим.