Тимошенко поскаржилася на Януковича FATF

Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко звернулася до Міжнародної група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) із заявою «про необхідність розслідування фактів корупції та відмивання грошей режимом Віктора Януковича».

Про це повідомляє сайт Tymoshenko.UA.

"Ю.Тимошенко напередодні підписала заяву до FATF – це міжнародна організація, яка займається боротьбою з відмиванням брудних грошей, і, відповідно, у прокуратури декількох європейських країн з проханням розібратися з тою масовою корупцією, яка відбувається з українським бюджетом конкретними українськими можновладцями, після чого грошу перекачуються фіктивних підприємств, а потім осідають на рахунках компаній тих самих українських можновладців", - сказав захисник екс-прем'єра Сергій Власенко.

За його словами, у заяві Ю.Тимошенко, зокрема, йдеться про приватизацію компанії "Укртелеком", про придбання так званих "вишок Бойка" та про інші аналогічні резонансні оборудки вартістю у мільярди доларів.

Як відомо, міжурядова організація FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей) була створена в 1989 році за рішенням "Великої сімки". Зараз до FATF входить 35 країн і дві міжнародні організації.

Головною метою діяльності FATF є розвиток і впровадження на міжнародному рівні заходів і стандартів з боротьби щодо відмивання грошей. FATF відслідковує процеси імплементації таких заходів, вивчає способи і техніку відмивання грошей, розробляє превентивні та запобіжні заходи, сприяє загальносвітовій імплементації стандартів боротьби з відмиванням грошей.

На початку діяльності FATF пріоритетним напрямком було визначено боротьбу з відмиванням доходів, отриманих від торгівлі наркотиками. Зараз сфера діяльності організація розширена. FATF розробляє рекомендації для країн щодо боротьби з корупцією, перевіряє виконання державами заходів для боротьби з відмиванням грошей, а також відстежує та розробляє контрзаходи загальносвітовим методам і схемам відмивання злочинно нажитих капіталів.

Нагадаємо, що Україна перебувала в "чорному" списку FATF з 2002 по 2004 рік і потім у 2010 році знову потрапила до нього як країна, яка недостатньо бореться з відмиванням грошей. 29 жовтня 2011 року Україну було виключено з "чорного списку" організації.