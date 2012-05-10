Судмедекспертиза виявила два синці на тілі Тимошенко

Судмедекспертиза виявила два синці на тілі екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві завідувач кафедри судово-медичної експертизи Харківської медичної академії післядипломної освіти Олександр Гуров.

«Відповідним заключенням вони (судмедексперти – УНІАН) визнали, що на тілі (Тимошенко – УНІАН) є два синці. Їхнє походження мені цікаве. Тричі їй пропонували пройти обстеження, щоб дати відповідне заключення, але тричі була відмова», - сказав О.Гуров.

Він наголосив, що цей висновок було зроблено під час відвідування Ю.Тимошенко працівниками Качанівської колонії Харкова.

О.Гуров зазначив, що йдеться про судово-медичне обстеження Ю.Тимошенко, яке було проведено 26 квітня.

«Є акт відвідування ув’язненої, який підписаний трьома медичними працівниками», - сказав О.Гуров. Він пояснив, що цей акт підписали начальник медичної частини Качанівської колонії, черговий лікар, медична сестра, а також четверта особа, яка не є працівником цієї колонії. При цьому він не уточнив, хто ця людина.

«Інших письмових документів, які містять дані медичного характеру щодо змін на тілі Юлії Володимирівни, не існує. «Я рідко зустрічав людину, яка б відмовлялась зафіксувати пошкодження», - наголосив О.Гуров.