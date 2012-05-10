Розинська влаштувала демарш своєму керівництву

Телеведуча Першого національного Наталія Розинська написала офіційну заяву на ім’я свого керівництва про відмову висвітлювати перебіг подій навколо підготовки країни до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу через негласну вказівку висвітлювати цей процес виключно у позитивному ракурсі.

Про це Н.Розинська повідомила УНІАН, зауваживши, що відповідна заява з цього приводу була передана її керівництву 8 травня.

Вона пояснила, що однією з підстав зробити такий крок стала ситуація навколо її конфлікту із працівниками спецпідрозділу ДАІ МВС «Кобра», що виник 2 травня у столиці.

«Після останніх подій, - як мене в центрі міста, на Саксаганського, 29, витягли з машини, наставили пістолет в лоб п’ять озброєних чоловіків-міліціонерів, - я зрозуміла, що «бєспрєдєл» в цій країні вже досяг апогею… Я зрозуміла, що не можу з ефіру Національної телекомпанії своїм голосом, своїм авторитетом повідомляти людям те, що Євро-2012 - це прекрасна подія, якщо з бюджету України, наших кишень заплатили мільярди гривень на підготовку цієї події, і ще за наші з вами гроші ми осоромились на весь світ – нас бойкотують. Я хочу розказувати об’єктивно, доносити правду, доносити збалансовану інформацію, але це неможливо, тому що в Національній телекомпанії існує негласне розпорядження – сюжети, які не прославляють дії влади, такі матеріали просто не виходять в ефір. Тому я написала заяву всім трьом керівникам Національної телекомпанії про те, що я не хочу виконувати цього додаткового навантаження», - сказала Н.Розинська.

За словами ведучої, вона усвідомлює наслідки свого вчинку, що після цього кроку на її адресу буде висловлено багато негативу, в тому числі й з боку керівництва НТКУ.

«Але мені байдуже, тому що у мене власна точка, я на ній наполягаю», - зазначила Н.Розинська.

Говорячи про інцидент, що виник між нею та правоохоронцями, Н.Розинська зазначила, що розміщений в інтернеті відеоролик щодо тих подій змонтовано, причому з використанням чотирьох окремих, не пов’язаних послідовністю, шматків.

Крім того, телеведуча зауважила, що їй незрозуміла позиція керівників телеканалу, які, за її словами, «навіть не спромігшись дізнатися про обставини інциденту від неї, не попросивши керівництво МВС провести власне службове розслідування, вдався до певних заяв та висновків».

«Якщо мене хочуть звільнити за змонтований ролик в YouTube, тоді давайте звільнимо мера Харкова Добкіна за його нецензурні висловлювання, звільнимо всіх інших людей, яких підштовхують, провокують», - зазначила Н.Розинська.

За словами телеведучої, вона дійсно шкодує, що не стрималась, але опинилася в подібній ситуації вперше в житті.

Також Н.Розинська повідомила, що з учорашнього дня взяла відпустку, аби мати більше часу для надання пояснень правоохоронним органам щодо інциденту із співробітниками «Кобри».

«Для мене принципово довести і розказати, як це було насправді, а не залишати все так, як комусь вигідно», - наголосила телеведуча.

Як повідомляв УНІАН, тедеведуча Н.Розинська стверджує, що 2 травня у центрі Києва на вул. Саксаганського, 29, її побили, погрожуючи пістолетами, п’ятеро співробітників ДАІ.

«Мене зупинив патруль. Я попросила назвати причину зупинки та представиться (це законна вимога будь-якого громадянина). Цього не було зроблено. Я сказала, що припускаю, що ви просто хочете хабар, але я не даю хабарів. Закрила вікно і поїхала», - розповіла Н.Розинська газеті «Сегодня».

Її почали наздоганяти три автомобіля ДАІ. «Вони перекрили мені рух, вибігло 5 амбалів у формі з табельною зброєю, яку вони приставили до лобового скла. Вони застосовували до мене силу. Нанесли тілесні ушкодження - шрам на всю руку. Це все зафіксовано у травмпункті. Мене просто силою витягали з машини. І все це за те, що я сказала, щоб ті представилися і назвали причину зупинки, - заявила Н.Розинська. - Там було багато людей, все знімали. Є підтвердження моїх слів».

У свою чергу, як заявив начальник Управління зв`язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук, через інцидент з представниками ДАІ на Н.Розинську склали чотири протоколи за адміністративні порушення.

За його словами, 2 травня Н.Розинська зупинилася в місці, де зупинка була заборонена: "Їй зробили зауваження і хотіли перевірити документи, проте вона просто виїхала з місця події, не реагуючи на звернення працівників. Цього дня у нас були посилені патрулі через святкування травневих свят і подій в Дніпропетровську. Тому її наздогнали і перекрили рух далі. Після цього відбувся конфлікт з представниками ДАІ. Показувати свої права вона відмовилася, тому виникала підозра, що їх немає взагалі. Пройти медичний огляд, щоб виявити наявність алкоголю в крові, вона теж відмовилася".

*** 7 травня генеральний директор НТКУ Єгор Бенкендорф повідомив «Телекритику», що телекомпанія відсторонила Н.Розинську від роботи в ефірі каналу на час проведення внутрішнього розслідування інциденту, який стався на початку травня між ведучою та співробітниками ДАІ.

Національна телекомпанія просить ЗМІ об`єктивно поставитись до ситуації навколо ведучої та наголошує, що інцидент не має нічого спільного з громадською чи політичною позицією пані Розинської, «а зачіпає питання ділової репутації державної телекомпанії, людської моралі та етики».

Також, як повідомив Є.Бенкендорф, це вже не перший випадок, коли керівництво телекомпанії змушене вирішувати конфліктні ситуації, пов`язані із Н.Розинською. «Мова йде про скарги на роботу та поведінку Розинської від спортивної редакції телеканалу, де зараз працює ведуча, та відвідувачів телеканалу, які стали жертвами непристойної поведінки Розинської».