Коморовський приїде до Януковича, тільки якщо це допоможе Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заступник міністра закордонних справ Польщі Катажина Певчиньська-Наленч заявила сьогодні у польському Сеймі.

За словами заступника міністра, В.Янукович 8 травня у телефонній розмові запросив Б.Коморовського приїхати до України, незважаючи на перенесення Ялтинського саміту лідерів країн Центральноєвропейської Ініціативи, котрий мав відбутися 11-12 травня.

"Відповідь Президента Коморовського була така, що він готовий приїхати до Києва, якщо буде якась зміна, нове рішення у справі Юлії Тимошенко. Тоді він готовий приїхати та розмовляти. Якщо не буде жодної зміни, то запрошення не буде прийняте", - сказала К.Певчиньська-Наленч, слова якої цитує газета Rzeczpospolita.

Заступник міністра зазначила, що Б.Коморовський у розмовах В.Януковичем "незлічену кількість разів, в тому числі за останні дні під час неодноразових телефонних розмов" порушував тему кримінального переслідування Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня Президент Польщі Б.Коморовський звернувся до української влади та політичних сил із заявою, в якій закликав українську владу якнайшвидше внести зміни до кримінального законодавства для звільнення екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко та інших членів її уряду шляхом виключення положень щодо застосування відповідальності за ухвалення політичних рішень.

Прес-секретар глави Польської держави повідомила УНІАН, що Б.Коморовський може приїхати в Україну до початку Євро 2012, яке спільно організовують поляки з українцями, якщо такий візит сприятиме "істотному прогресу" у вирішені справи Ю.Тимошенко.