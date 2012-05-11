Кличко не збирається суміщати політику та спорт

«Моя спортивна кар’єра наближається до завершення, але спорт завжди був у моєму серці. І завжди в ньому буде», - запевнив лідер «УДАРу», відповідаючи на запитання онлайн-конференції у Facebook.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, серед іншого користувачі FB цікавилися у В.Кличка, скільки разів він зможе повторити вправу «жим лежачи», та просили розповісти секрет чемпіонської дієти. «Скільки я вижму лежачи?.. Не можу відповісти, тому що ніколи не перевіряв, адже це не має жодного значення для результату ані в політиці, ані в спорті», - відповів В.Кличко.

Щодо рецепту чемпіона В.Кличко порадив читачці «слухатися свого організму, але нічим не зловживати».