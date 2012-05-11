"Львівський десант" тяжко, проте вирушив на Київ

Про це повідомив УНІАН голова облорганізації «Батьківщини» Роман Ілик, зазначивши, що до Києва планують їхати понад 50 членів партії.

Він зазначив, що львівські компанії, які займаються пасажирськими перевезеннями, масово відмовляються надавати в оренду транспорт для поїздки на форум. За його словами, також неможливо купити квитки на потяг для групової поїздки людей.

«Забезпечити організований доїзд до Києва ні автобусами, ні залізничним транспортом практично неможливо. Партійці купують квитки на поїзди індивідуально, частина буде їхати власним автотранспортом», - сказав Р.Ілик.

У прес-службі облорганізації «Фронту Змін» УНІАН повідомили, що 11 травня близько 100 членів партії виїдуть до Києва. «Також виникали проблеми з орендою автобусів, однак ми їх вирішили», - додали у прес-службі.