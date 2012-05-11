ЦВК: закон про вибори треба терміново змінити

Як сьогодні повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, 8 травня відбулося засідання Центрвиборчкому, яке провів заступник голови комісії Андрій Магера.

Після тривалого обговорення ЦВК одноголосно схвалила пропозиції щодо вдосконалення Закону України «Про вибори народних депутатів України», викладені у формі проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України».

Доповідач з цього питання А.Магера звернув увагу присутніх на те, що напрацьовані пропозиції не стосуються концептуальних положень закону, а мають виключно технічний характер.

«Запропоновані зміни жодним чином не торкаються будь-яких політичних моментів закону, - зазначив А.Магера. – При цьому вони враховують практично всі зауваження членів комісії, які мали бажання внести відповідні правки. Крім того, весь робочий матеріал пройшов попереднє ретельне обговорення, що дало можливість вийти на повний професійний консенсус. В такий спосіб зроблена спроба на законодавчому рівні врегулювати питання, зокрема, передвиборчої агітації, фінансування виборчого процесу, друкування агітаційних плакатів тощо».

З ним погодився член ЦВК Михайло Охендовський.

«Хоча ухвалення чинного Закону України «Про вибори народних депутатів України» стало результатом великого політичного компромісу, сам закон як правовий та організаційний базис для проведення виборів є дуже далеким від досконалості. На жаль, задовольнивши політичні потреби його авторів, в існуючому вигляді він далеко не повною мірою задовольняє потреби належної організації самого виборчого процесу. Ми бачимо, що з моменту свого народження цей закон став своєрідною "священною коровою" – представники усіх без винятку політичних сил неодноразово заявляли про неприпустимість внесення до нього будь-яких змін. Але для того, щоб закон був здатний дати головний очікуваний від нього результат – забезпечити проведення справедливих та демократичних виборів народних депутатів – окремі його положення змінити необхідно», - сказав М.Охендовський.

За його словами, ЦВК звертає увагу суспільства, політикуму та міжнародної спільноти на цілу низку положень закону, що містять певні недоречності та суттєві організаційно-правові прогалини.

«Запропоновані комісією зміни є вкрай необхідними з точки зору належної організації майбутнього виборчого процесу. Сподіваюся, що одностайна підтримка відповідних пропозицій з боку усіх членів Центральної виборчої комісії стане достатнім доказом їх саме організаційної, а не політичної спрямованості», - наголосив М.Охендовський.

На думку ЦВК, у разі прийняття запропонованих змін Верховною Радою України, й організатори виборів, і всі інші суб’єкти, яким доведеться брати участь у виборчому процесі, зможуть працювати за більш зрозумілими, прозорими та адекватними процедурами.