Програма Об'єднаної опозиції передбачає усунення Януковича

Програма передбачатиме і стратегічні плани, що їх пропонує опозиція для України, і перелік пріоритетних законодавчих ініціатив, які необхідно буде ухвалити у наступному парламенті.

Про це сказав журналістам в Одесі віце-спікер Микола Томенко, повідомили УНІАН у його прес-службі.

«Таким чином, можна говорити, що опозиція звернеться до експертів, фахівців та суспільства з пропозицію спільної дискусії про стратегію розвитку України, яку необхідно реалізувати спочатку за умов створення нової демократичної більшості, а потім в умовах переобрання Президента Віктора Януковича», - сказав М.Томенко.

На запитання, чи не поспішає опозиція з питанням президентства, М.Томенко відповів, що «максимально Президент Янукович займатиме цю посаду до 2015 року, але я не виключаю, що в силу різних обставин в Україні можуть відбутися дострокові президентські вибори».

«Тому ми повинні мати адаптовану фахівцями і підтриману суспільством стратегію розвитку країни на довший період, а не лише на період діяльності наступного парламенту», - додав М.Томенко.