Томенко дивується, чому Кузьмін не протестує проти рішення Азарова
Микола Томенко порахував, що будівництво одного паркомісця в «Борисполі» обійдеться державі у 194 тис. гривень. Натомість раніше Данилишин схвалив будівництво паркінгу, в якому одне місце коштувало 150 тис. гривень
|Томенко «розплющує очі» Кузьміну
Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко заявляє, що одним із перших питань нового складу парламенту буде заслуховування звіту про використання бюджетних коштів без тендерних закупівель на підготовку до Євро-2012.
Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, він нагадав, що, коли уряд переконував парламент у необхідності дозволити на короткий період проводити державні закупівлі для Євро-2012 без тендеру, відповідне рішення було ухвалене за умови, що уряд кожні півроку інформуватиме народних депутатів про використання цих коштів.
Водночас, віце-спікер нагадав, що вже друга спроба опозиції розглянути це питання у сесійній залі торпедується парламентською більшістю, яка боїться піднімати тему використання бюджетних коштів на підготовку до Євро-2012.
«Однак ми переконані, що це питання буде ініціюватися у новому парламенті, новою парламентською більшістю, яка, я сподіваюся, буде створена нинішніми опозиційними партіями», - наголосив М.Томенко.
Як приклад подвійних стандартів нинішньої влади він навів ситуацію, коли влада під виглядом боротьби з корупцією веде боротьбу проти своїх політичних опонентів.
За словами М.Томенка, є не лише загальновідомі справи проти Юлії Тимошенко, Юрія Луценка, Валерія Іващенка, а й справа проти Михайла Поживанова, якого звинувачують за нібито усну вказівку неправильного використання коштів.
Але найбільш показовим, на переконання М.Томенка, є звинувачення на адресу екс-міністра економіки Богдана Данилишина саме в контексті використання коштів до Євро-2012.
Так, зокрема, Б.Данилишину інкримінується те, що він у порушення вимог законодавства України погодив закупівлю проектних і будівельних робіт «Будівництво паркінгу у ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»» в одного учасника (ВАТ «Будівельне управління № 813») очікуваною вартістю 449,5 млн грн, чим заподіяв матеріальні збитки на суму 4,5 млн грн. Відповідний лист-погодження № 32 був підписаний 10 лютого 2010 року. Суму в 4,5 млн грн зарахували у збиток, тому що лише стільки встигли заплатити будівельникам. Ці кошти не були освоєні через протест заступника генерального прокурора Рената Кузьміна, який він направив до Міністерства економіки у липні 2010 року, зупинивши дію відповідного рішення міністра, зауважив М.Томенко.
«Але чомусь через рік після «злочинного» погодження Б.Данилишиним закупівлі проектних та будівельних робіт у ВАТ «Будівельне управління № 813» уряд Миколи Азарова ухвалює розпорядження від 27 квітня 2011 року № 372-р, яким затверджує розроблений тим самим ВАТ «Будівельне управління № 813» проект будівництва паркінгу ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». При цьому, якщо Богдан Данилишин «дав добро» на будівництво паркінгу на 3000 паркомісць за очікувану вартість у 449,5 млн грн, то Микола Азаров затвердив будівництво на третину меншого паркінгу (2038 паркомісць) за вартістю 395 млн грн. Тобто, відповідно до розпорядження М.Азарова, будівництво одного паркомісця в аеропорту «Бориспіль» обійдеться державі у 194 тис. гривень. Натомість раніше Б.Данилишин схвалив будівництво паркінгу, в якому одне місце коштувало 150 тис. гривень», - зазначив віце-спікер.
За його словами, виходячи із вищезазначеного, «дуже важко зрозуміти, чому дії Б.Данилишина були «злочинними», а рішення чинного уряду - «законним». Адже виконавець робіт залишився той самий, вартість паркомісця виросла майже на третину, а злощасні 4,5 мільйони гривень, які будівельникам не дали можливості освоїти у 2010 році, враховані як такі, що були профінансовані на виконання відповідних робіт».
М.Томенко назвав зрозумілим, що справи проти представників уряду Ю.Тимошенко є політичними. «Однак на реальну боротьбу з корупцією можна буде сподіватися лише після зміни влади», - наголосив він.